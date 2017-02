Chemieunfall im Krankenhaus Melk

Zu einem Chemieunfall ist es laut Feuerwehr im Landesklinikum Melk gekommen. Ersten Informationen zufolge dürfte Formalin aus einem Behälter ausgetreten sein. Der kontaminierte Bereich wurde evakuiert, verletzt wurde niemand.

Die flüssige Chemikalie dürfte nach Angaben des Landesfeuerwehrkommandos in der Nacht auf Freitag im Gangbereich vor den Operationssälen in geringen Mengen aus einem Behälter ausgetreten sein. Formalin wird meist verdünnt als Desinfektionsmittel verwendet, in unverdünnter Form verursacht es Reizungen der Schleimhäute und der Atemwege.

Geplante OP-Termine abgesagt

Mitarbeiter des Krankenhauses hatten Freitagfrüh den beißenden Geruch in der Früh bemerkt und Alarm geschlagen. Feuerwehrkräfte sind mit Schutzanzügen und Atemschutz im Einsatz, um die Chemikalie zu entsorgen. Vorsichtshalber wurden auch geplante OP-Termine abgesagt, teilte der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, Franz Resperger, mit. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, der kontaminierte Bereich werde nach dem Einsatz belüftet.

Die genaue Ursache für den Chemieunfall ist noch nicht bekannt. Laut ersten Vermutungen könnte ein kleiner Behälter mit Formalin auf den Boden gefallen sein. Der Einsatz dürfte laut Resperger noch am Vormittag beendet sein.