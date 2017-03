Fünf Terrorverdächtige einvernommen

Nach der Festnahme der fünf Terrorverdächtigen in St. Pölten sind die Einvernahmen abgeschlossen, heißt es vom Landesamt für Verfassungsschutz. Noch am Dienstag soll entschieden werden, wie mit den Männern weiter verfahren wird.

Nach dem Abschluss der Einvernahmen durch die Polizei ist nun die Staatsanwaltschaft St. Pölten am Zug. Sie wird noch am Dienstag den schriftlichen Bericht der Einvernahmen erhalten und dann entscheiden, ob ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wird, oder ob die Männer auf freiem Fuß angezeigt werden. Derzeit warte man noch weitere Ermittlungsergebnisse ab, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Karl Wurzer. Vorerst nannte die Staatsanwaltschaft noch keine konkreten Tatbestände. Ermittelt werde in Richtung islamistischer Extremismus - mehr dazu in Terrorverdacht: Fünf Personen festgenommen (noe.ORF.at; 6.3.2017).

Einvernahmen ohne Dolmetscher

Medienberichten zufolge soll es sich bei den Verdächtigen unter anderem um Tschetschenen handeln. Dazu befragt, teilte Scherscher mit, dass die Einvernahmen ohne Dolmetscher erfolgt seien. Seitens der Polizei werde noch am Dienstag ein schriftlicher Bericht an die Staatsanwaltschaft ergehen. Zu sichergestellten Datenträgern merkte er an, dass mehrere Gigabyte ausgewertet werden müssten.

Nach Abschluss der Einvernahmen bzw. wenn weitere Erkenntnisse vorliegen, werde die Staatsanwaltschaft über eine allfällige Antragstellung auf Verhängung der U-Haft entscheiden, sagte Wurzer. Das werde aber keinesfalls vor Dienstagnachmittag der Fall sein.

