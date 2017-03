SPÖ will Spitzenkandidaten im Mai präsentieren

Die SPÖ Niederösterreich wird ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 im Mai präsentieren. Das hat Landesparteivorsitzender Matthias Stadler am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz angekündigt.

„Wir haben gestern den Auftrag bekommen und den Beschluss gefasst, einen Plan A für Niederösterreich zu entwickeln, der inhaltlich schon in den Wahlkampf hineinbegleiten wird“, sagte Matthias Stadler, Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich am Dienstag.

„Der Mai ist für uns ein guter Monat: der 1. Mai ist sozusagen unser Feiertag und der Mai unser Wonnemonat. So werden wir im Mai all die Akzente setzen, sowohl inhaltlich als auch personell“, so Stadler. Er selbst werde nicht kandidieren, sagte er weiter, er bleibe Bürgermeister von St. Pölten. Auf Spekulationen, wer der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin sein könnte, wollte er sich am Dienstag gegenüber noe.ORF.at. nicht äußern.

