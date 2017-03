Schloss Hof im Zeichen von Maria Theresia

Anlässlich des 300. Wiederkehr des Geburtstages von Maria Theresia wird in Schloss Hof (Bezirk Gänserndorf) von 15. März bis 29. November eine Sonderausstellung mit dem Titel „Bündnisse und Feindschaften“ gezeigt.

Die Maria-Theresia-Jubiläumsausstellung in Schloss Hof zeigt das ambivalente Bild der Regentin als Politikerin. „Kriege, Leid und Intoleranz prägten ihre Regierungszeit ebenso wie nachhaltig wirksame Reformen und eine zukunftsweisende Modernisierung des Staates“, sagt der Kurator der Schau, Karl Vocelka.

Schau über Politik, Kriege, Glanz und Elend

Die Ausstellung widmet sich im Besonderen der sogenannten „Pragmatischen Sanktion“ aus dem Jahr 1713, welche die weibliche Erbfolge und Unteilbarkeit der habsburgerischen Gebiete regelte. Außerdem geht es um die Kriege und Schlachten in der von 1740 bis 1780 dauernden Regierungszeit Maria Theresias. Diese werden durch Portraits und Büsten der Feldherren sowie durch Gemälde der Kriegsszenerien spürbar.

Hertha Humaus

Auch die kurze Friedensperiode von 1748 bis 1756 wird in der Ausstellung in Schloss Hof thematisiert. In dieser Zeit kam es zu einem Paradigmenwechsel in der Bündnispolitik, frühere Feinde wie etwa Frankreich wurden zu Verbündeten. Eindrücke von Glanz und Elend unterstreichen die unterschiedlichen Facetten der Herrscherin und geben spannende Einblicke in die Politik der damaligen Zeit.

Geschichte am Originalschauplatz erleben

1754 konnte Maria Theresia zum Kauf von Schloss Hof überzeugt werden. Hier sollte sich ihr Mann, Kaiser Franz I., „von der Last des Regierens erleichtern“. Nach seinem Tod 1765 richtete sich Maria Theresia auf Schloss Hof ihr Witwenappartement ein und ließ die Anlage kunstvoll im Stil des Klassizismus um- und ausbauen.

Die Ausstellung in Schloss Hof findet von 15. März bis 29. November statt. Begleitend zur Sonderausstellung werden jeden Sonntag um 13.00 Uhr spezielle Führungen für Kinder angeboten. Auch das nur wenige Kilometer entfernte Schloss Niederweiden (Bezirk Gänserndorf), das Maria Theresia gemeinsam mit Schloss Hof kaufte, widmet sich der 300. Wiederkehr des Geburtstages der Monarchin. Hier dreht sich alles um die Themen Modernisierung und Reformen.

Links: