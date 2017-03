„Spiel.Freude“ bei Allegro Vivo im Waldviertel

Unter dem Motto „Spiel.Freude“ steht das 39. Allegro Vivo Festival, das erstmals unter der künstlerischen Leitung von Vahid Khadem-Missagh stattfindet. Heuer stehen über 50 kammermusikalische Konzerte am Programm.

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da Mensch, wo er spielt“: Auf dieses Zitat von Friedrich Schiller bezieht sich Khadem-Missagh. Der Sohn des Gründers und langjährigen Leiters Bijan Khadem-Missagh will mit dem diesjährigen Festivalthema nach seinen Angaben „die freudige Seite der Musik als belebende Säule des menschlichen Lebens in den Vordergrund“ rücken.

Am Eröffnungswochenende dirigiert Khadem-Missagh mit der Geige in der Hand am Pult des Festivalorchesters in Gmünd und Stift Altenburg unter anderem Mendelssohns Doppelkonzert d-moll (mit dem finnischen Pianisten Antti Siirala). Beim Abschlusswochenende in Göttweig, Weitra und Stift Altenburg erklingt erstmals Mahlers vierte Symphonie in der Fassung für Kammerensemble mit der Sopranistin Malin Hartelius.

ORF

„Open Space“-Events als neuer Impuls

Dazwischen erstreckt sich ein vielfältiges Programm, etwa mit dem österreichischen Ausnahmegeiger Benjamin Schmid und Martin Hofmeir im Loisium in Langenlois, BartholomeyBittmann in der Alten Schmiede Schönberg oder dem Wiener Kammerchor in der Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Thaya. Weitere Spielstätten sind etwa Burg Rappottenstein, die Schlösser Ottenstein und Göpfritz, Stift Geras und das Konzerthaus Weinviertel.

Veranstaltungshinweis Allegro Vivo findet von 4. August bis 17. September an zahlreichen Spielorten im Waldviertel statt

Zudem sollen „Open Space“-Events im öffentlichen Raum platziert werden. „Wir werden verstärkt in die Öffentlichkeit hinausgehen. Wir werden für die vielen jungen Künstler den Roten Teppich in unserer Festivalstadt Horn ausrollen. Damit die Musik über alle Barrieren hinweg in die Gesellschaft wirken kann“, so Vahid Khadem-Missagh am Mittwoch.

Bijan Khadem-Missagh dirigiert Galakonzert

Beim traditionellen Galakonzert im Arkadenhof des Kunsthauses Horn leitet Bijan Khadem-Missagh die Tschechische Philharmonie Brünn. „Das Publikum möchte ihn natürlich erleben, deswegen war es mir wichtig, dass er im Festival präsent ist“, sagte Vahid Khadem-Missagh.

Unter den beim Festival mitwirkenden Künstlern finden sich u.a. Christian Altenburger (Violine), Wolfgang Bankl (Gesang), Roland Batik (Klavier), Five Sax, Madame Baheux oder das Ensemble Chroma. 60 Dozenten und über 450 junge Musiker aus 40 Nationen nehmen an der alljährlichen Allegro Vivo Sommerakademie teil.

In Kooperation mit dem Schönberg Center ist im Kunsthaus Horn die Ausstellung „Game, Set, Match“ zu sehen, die Schönbergs Spielekonstruktionen vorstellt. Der Kunstverein Horn zeigt in seiner Sommerausstellung „les jeux sont fait“ mit Werken von Ernst Skricka und Erich Steininger.

Links: