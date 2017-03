Angestellter verkaufte Metallabfälle weiter

Auf einem Firmengelände in Lilienfeld sind zwei Metalldiebe ertappt worden. Ein Angestellter des Unternehmens soll mit seinem Komplizen jahrelang Metallabfälle gestohlen und weiterverkauft haben.

In den vergangenen zwei Jahren soll ein 51-jähriger Mitarbeiter gemeinsam mit einem 45-jährigen Wiener regelmäßig Metallabfälle vom Betriebsgelände gestohlen haben. Diese sollen sie dann an eine Verwertungsfirma weiterverkauft haben. Der Schaden wurde von der Polizei am Dienstag mit einem „mittleren fünfstelligen Eurobetrag“ angegeben.

Ein Mitarbeiter der Firma hatte vergangenen Mittwoch seinen Kollegen und den Wiener Komplizen erwischt, als sie in einem Fahrzeug Metallabfälle abtransportieren wollten, und die Polizei verständigt. Die Beamten hielten das Duo an. Die beiden Männer zeigten sich geständig, sie wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, berichtete die Polizei.

