Brandstiftung löste Explosion in Pizzeria aus

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben ergeben, dass der Brand in der Pizzeria in Hollabrunn gelegt war. Die Explosion zerstörte das gesamte Lokal. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Brandermittler des Landeskriminalamtes fanden an drei Stellen in der Pizzeria in der Theodor-Körner-Straße verschüttetes Benzin. Dieses dürfte laut Chefermittler Erich Rosenbaum angezündet worden sein. „Die Explosion ist durch die Dämpfe entstanden“, so Rosenbaum gegenüber noe.ORF.at.

BFK Hollabrunn

Terroristischer Hintergrund ausgeschlossen

„Unser Spürhund hat das Benzin angezeigt. Es wurden Proben genommen, die wurden chemisch untersucht und so können wir jetzt davon ausgehen, dass tatsächlich Brandstiftung vorliegt“, erklärte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Einen politisch oder terroristisch motivierten Hintergrund der Tat schloss die Polizei aus. Ob es bereits einen Tatverdächtigen gibt, konnte man am Freitag noch nicht sagen. „Bezüglich des Täters ermitteln wir in alle Richtungen“, so Rosenbaum. Baumschlager erklärte: „Es geht jetzt darum, weitere Auskunftspersonen zu befragen und dem Täter habhaft zu werden.“

Der Brand in der Pizzeria brach in der vergangenen Woche in der Nacht auf Montag aus. Mehrere Anrainer meldeten um 2.00 Uhr eine Explosion. Schon beim Eintreffen am Einsatzort fand die Feuerwehr ein Trümmerfeld aus Scherben und Schutt vor. Die Pizzeria sowie ein Geschäft, in dem Elektrofahrräder vertrieben werden, wurden völlig zerstört. Nahe geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt.

