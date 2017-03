Spekulationen über neuen Landespolizeidirektor

Intensiv wird derzeit über einen Wechsel an der Spitze der Polizei in Niederösterreich spekuliert. Im August endet die fünfjährige Amtszeit von Landespolizeidirektor Franz Prucher und ein Wechsel in den Ruhestand steht im Raum.

Drei Namen werden in den Spekulationen immer wieder genannt: Jener von Franz Popp, aktuell stellvertretender Landespolizeidirektor, jener von Cobra-Kommandant Bernhard Treibenreif und jener von Konrad Kogler, dem Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Weder aus dem Innenministerium, noch aus dem Büro der designieren Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) gab es dazu einen Kommentar. Auch Polizeidirektor Franz Prucher sagte zu den Spekulationen nichts.

APA / Herbert Pfarrhofer

Kogler: Vertrag bis Jahresende

Konrad Kogler äußerte sich sehr diplomatisch: „Ich beschäftige mich mit den Dingen immer dann, wenn sie quasi vor mir liegen.“ Er habe als Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit einen befristeten Vertrag bis Jahresende. Kogler zeigte sich gelassen: „Ich denke, dass es durchaus üblich ist, dass es immer wieder Spekulationen gibt, wenn ein solcher Vertrag ausläuft.“

Hört man sich in Niederösterreich um, so gibt es jedenfalls bereits Stimmen, die von einem Bravourstück für das Land sprechen, falls sich der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit für die Position in Niederösterreich erwärmen könnte.

Links: