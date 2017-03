Heldenberg baut Touristenattraktionen aus

Die touristischen Angebote am Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) werden erweitert, so wird der Falkenhof, ein Greifvogel-Park, ausgebaut. Außerdem soll eine Reitwagenausstellung der Spanischen Hofreitschule eingerichtet werden.

Der Heldenberg war Schauplatz der Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Das Ausflugsziel in der Gemeinde Kleinwetzdorf (Bezirk Hollabrunn) umfasst sechs Attraktionen: das Lipizzaner-Trainingszentrum der Spanischen Hofreitschule, den Falkenhof, ein Steinzeitdorf mit Kreisgrabenanlage, Koller’s Oldtimer-Museum, den Englischen Garten und die Radetzky-Gedenkstätte.

Falkenhof Heldenberg/ Eveline Hollinger

Größter Greifvogel bald am Heldenberg

In der Saison 2016 wurden 120.000 Gäste verzeichnet, was gegenüber dem Jahr davor einem Plus von mehr als 20 Prozent entspricht. Aigner’s Falkenhof habe sich als Besuchermagnet erwiesen, wie es laut einer Aussendung der Heldenberg Vermarktungs- und Betriebsgesellschaft hieß: 18.800 Menschen interessierten sich für die Greifvogelanlage, 6.500 sahen die Flugvorführungen. Das Rahmenprogramm 2017 umfasst neben Flugschauen unter anderem auch Zeitreisen durch die Epochen der Falknerei - von den Mongolen und Kelten über das Mittelalter bis in die Gegenwart.

Derzeit leben etwa 40 Greifvögel in 21 großen Volieren in dem Park. Drei neue Volieren wurden errichtet, weil die Schar anwächst. „Aktuell brüten die Wüstenbussarde, Sakerfalken und Uhus“, berichtete Falkner Mario Aigner. Zudem soll in Kürze der größte Greifvogel der Welt am Heldenberg einziehen: Der Andenkondor, der eine Flügelspannweite von über drei Metern hat, stammt von einem Tierpark in Hamburg (Deutschland).

AMI/ Roland Rudolph

Kutschen-Ausstellung ab dem Frühjahr 2018

Bis zu 100.000 Euro werden laut Aussendung in den Umbau der Reithalle für die Präsentation der historischen Kutschen - Leihgabe der Spanischen Hofreitschule - investiert. Im Zuschauerraum bei der Reithalle soll demnach auf einer Fläche von 300 bis 400 Quadratmetern eine Lipizzanerkutschenausstellung dauerhaft integriert werden.

Die Ausstellung sei derzeit in Vorbereitung, noch heuer soll umgebaut werden, hieß es. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2018 geplant. In Vorbereitung sei auch eine Kooperation mit der tschechischen Tourismusregion Znojmo-Vranov.

