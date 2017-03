Mikl-Leitner: „Ein wunderbares Gefühl“

Johanna Mikl-Leitner ist am Samstag zur Parteiobfrau der ÖVP Niederösterreich gewählt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Erwin Pröll an. Kurz nach ihrer Wahl sagte sie gegenüber noe.ORF.at: „Das ist einfach ein wunderbares Gefühl.“

noe.ORF.at: Wie war das Gefühl vor der Wahl und wie geht es Ihnen jetzt?

noe.ORF.at: Haben Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?

Mikl-Leitner: Ich habe mich dieser Wahl gestellt und freue mich über jeden Prozentpunkt und vor allem über diesen hohen Prozentsatz. Das ist eine gute Basis, um für Niederösterreich weiterzuarbeiten und eine gute Basis für unser Programm. Das heißt: Wir gehen alle gestärkt von diesem Landesparteitag in unseren Programmprozess.

noe.ORF.at: Stichwort Programm: Was kommt in den nächsten Tagen und Wochen auf Sie zu?

Mikl-Leitner: Natürlich viele Termine in den Gemeinden, in den Städten, um direkt bei den Menschen zu sein, um zu erfahren, was die Anliegen sind und um diese Anliegen letztendlich umzusetzen. Wir wollen eben die Partei für die Fleißigen und das Land der Tüchtigen sein, das ist unser Motto.