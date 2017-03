Schloss Walpersdorf startet Konzertsaison

Am Samstag beginnt die diesjährige Konzertsaison in Schloss Walpersdorf (Bezirk St. Pölten). Bis Anfang Dezember werden im Festsall des Renaissanceschlosses wieder international bekannte Künstler sowie „rising stars“ auftreten.

Der Verein „Kultur: Schloss Walpersdorf“ veranstaltet auch im Jahr 2017 einen sechsteiligen Abonnement-Zyklus, bei dem drei Konzerte dem Schwerpunkt „Junges Podium“ gewidmet sind, bei drei Konzerten treten arrivierte Klassik-Stars im Festsaal auf.

Zum ersten Mal wurden im November 2015 Konzerte in Schloss Walpersdorf angeboten, den ersten Abonnementzyklus gab es 2016. „Das war damals ein Wagnis“, sagt Harald Kosik, der Künstlerische Leiter der Schlosskonzerte: „Wir haben sprichwörtlich bei null begonnen. Vom ersten Konzert an hatten wir jedoch ein riesengroßes und gleichzeitig überraschendes Echo. Die Medien haben uns unterstützt, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man eine solche Schlossanlage bespielt.“

Josef Kolarz-Lackenbacher

Beim ersten der sechs Abonnementkonzerte - zu jedem Konzert sind auch Einzelkarten erhältlich - präsentiert sich mit dem jungen, aufstrebenden Herzogenburger Bassbariton Daniel Gutmann ein „Lokalmatador“. Er singt am 1. April eine Auswahl von Arien und Liedern von Haydn, Mozart und Schubert. Erstmals betritt danach am 28. April ein Orchester die Bühne im Festsaal: Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim ist mit einem Highlight-Programm, darunter Mozarts „Kleine Nachtmusik“ und Antonin Dvoraks berühmter Streicherserenade, zu Gast.

Chopin vierhändig und Schuberts „Erlkönig“

Aufgrund des Erfolges bei ihrem Konzert im Vorjahr wurden die Soundartists - ein von jungen Mitgliedern des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich gebildetes Ensemble - gleich wieder für die Vatertagsmatinee 2017 eingeladen. Nach der Sommerpause betritt mit dem Apollon Musagète Quartett eines der international renommiertesten Streichquartette den Festsaal, die Musiker spielen seit ihrem Gewinn des ersten Preises sowie sämtlicher Sonderpreise beim ARD Wettbewerb 2008 auf den großen Konzertbühnen.

Marco Borggreve

Am 22. Oktober lädt Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager zu einer Sonntagsmatinee mit Liedern von Liszt, Schubert und Brahms. Zum Jahresabschluss präsentieren die beiden jungen niederländischen Pianisten Lucas und Arthur Jussen, die bereits beim CD-Label Deutsche Grammophon unter Vertrag sind, bekannte Klavierwerke für zwei und vier Hände.

Neben den sechs Schlosskonzerten wird es heuer in der zweiten Juli-Hälfte auch das Kulturfest Traisental im und um Schloss Walpersdorf geben. Harald Kosik, der Künstlerische Leiter, sagt über seine Zukunftspläne: „Wir wollen diesen Weg in Ruhe weitergehen können. Wir müssen nicht auf Zahlen schauen, wir wollen uns in Ruhe weiterentwickeln. Wir wollen in der Region mit der Region besondere kulturelle Projekte umsetzen.“

