Bande verübte besonders brutale Überfälle

Die niederösterreichische Polizei hat einer brutalen Bande das Handwerk gelegt. Die sechs Männer sollen ihre Opfer brutal überfallen und ausgeraubt haben. Einige wurden mit Messerstichen verletzt und mit Pistolen bedroht.

Niederösterreichische Kriminalisten forschten eine sechsköpfige albanisch-türkisch stämmige Tätergruppe, darunter drei „äußerst gewaltbereite“ Männer, aus. Sie sollen ihre Überfälle in Wien und Niederösterreich begangen haben. Vier Verdächtige sind in Wiener Neustadt inhaftiert, zwei in Wien. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Straftaten laufen.

Opfer muss nach Überfall künstlich ernährt werden

Drei Bandenmitglieder verübten laut Polizei im November in Bad Vöslau (Bezirk Baden) einen Raub an einem Mann. Mit einem Messer sollen sie ihm Stichwunden zugefügt und ihn mit dem Umbringen bedroht haben.

Im Dezember sollen sie einen Freund des Opfers in ein Wiener Lokal gelockt und schwerst misshandelt haben, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. „Es wurde insgesamt zwölf Mal mit einem Messer auf diese Person eingestochen. Ihm wurde auch mit dem Knauf einer Pistole mehrfach ins Gesicht geschlagen, wodurch er wirklich schwere Verletzungen im Gesicht erlitten hat.“ Der Mann ist momentan laut Baumschlager noch immer nicht in der Lage richtige Nahrung aufzunehmen. „Er wird künstlich ernährt.“

LPD Niederösterreich

Die Tätergruppe werde zu weiteren, ähnlich gelagerten Straftaten überprüft. Das Landeskriminalamt NÖ ersucht um zweckdienliche Hinweise, die vertraulich behandelt werden (Tel. 059133 30-3333).

LPD Niederösterreich

Zudem ermittelt die Polizei unter anderem wegen einer Schussabgabe in einem Rotlichtlokal. Ein tschetschenischer Staatsbürger soll dabei verletzt worden sein. Erhebungen in diesem Fall seien noch im Gang. Die Verdächtigen sind teilweise geständig, belasten sich aber gegenseitig, heißt es. Nach Observationen wurden die Männer Anfang März mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra an diversen Adressen in Wien festgenommen.