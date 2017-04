Bis zu 10.000 neue Berufssoldaten

In Bruck an der Leitha sind am Freitag mehr als 200 Rekruten angelobt worden. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte dabei an, dass in den kommenden Jahren bis zu 10.000 Berufssoldaten aufgenommen werden.

„Wir werden in den nächsten Jahren bis zu 10.000 Menschen eine neue Berufsheimat geben können“, sagte der Verteidigungsminister bei der Angelobung am Hauptplatz in Bruck an der Leitha. Außerdem werde in Ausbildung und Ausrüstung investiert: „Wir werden massiv in neue Fähigkeiten investieren“, so Doskozil.

Enge Zusammenarbeit zwischen Bundesländern

Die Angelobung fand länderübergreifend zwischen Niederösterreich und dem Burgenland statt. Der Truppenübungsplatz in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen. Er sei beispielhaft für die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Bundesländern, wurde betont, weshalb man diese in Zukunft forcieren will.

Die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verwies auf den Beitrag, den das Bundesheer an der Zivilgesellschaft leiste: „Das Bundesheer ist ein verlässlicher Partner bei vielen Ereignissen. Denken wir nur an die Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich 2002, denken wir an die Lawinenabgänge, an die Stürme und an viele andere Hochwasserkatastrophen, die es sonst in der Republik gegeben hat.“

