Großes Ehrenzeichen für Barbara Stöckl

ORF-Journalistin Barbara Stöckl ist am Dienstag mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet worden. Die Moderatorin und TV-Produzentin verbindet viele Veranstaltungen mit Niederösterreich.

In seiner Laudation über die Geehrte sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) am Dienstag: „Dein Metier ist das Gespräch, der Dialog, der persönliche Kontakt.“ Die Ehrung sei ein Dank „für deine profunde Arbeit, die du unserem Heimatland Niederösterreich zu Gute kommen lässt“, so Pröll. „Du verbindest journalistische Neugierde mit äußerst hoher Professionalität und einem äußerst menschlichen Umgang.“

ORF

Pröll: Stöckl habe ein "unglaublich großes Herz“

Wie der Landespressedienst ausführte, habe Stöckl „menschliche Größe“. Pröll charakterisierte Stöckl als „ruhig und beruhigend, ausgeglichen und ausgleichend, respektvoll und respektiert“. Die Geehrte habe nicht nur „ein unglaublich großes Herz“, sondern auch eine „starke soziale Ader“, sie sei „eine Ausnahme-Erscheinung und eine ganz besondere Persönlichkeit“, so Pröll.

Barbara Stöckl blickte in ihren Dankesworten unter anderem auf die Entstehung ihrer Wissenschaftssendung auf ORF III zurück. „Vielseitigkeit heute beruflich leben zu dürfen empfinde ich als ganz großes Privileg“, dankte sie „für das Vertrauen, das mir entgegen gebracht wird“. Mit Niederösterreich verbinden sie „viele Veranstaltungen, Produktionen und Begegnungen“, so die Journalistin und Moderatorin.