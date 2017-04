Kopalkaserne soll Gewerbepark werden

Auf dem Gelände der ehemaligen Kopalkaserne in St. Pölten soll ein Gewerbepark entstehen. Die Betreiberfirma bestätigt entsprechende Medienberichte. In knapp einem Monat sollen bereits auf dem Kasernenareal die Bagger auffahren.

Vor beinahe fünf Jahren wurde das Areal von der WSF-Privatstiftung, zu der auch die Möbelfirma XXXLutz gehört, gekauft. 30 Hektar ist das Areal der ehemaligen Kopalkaserne groß. Darauf soll es nun Gewerbeflächen zwischen 3.000 und 40.000 Quadratmetern zu kaufen oder zu pachten geben. Ein entsprechender Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN) wurde von der Betreiberfirma gegenüber noe.ORF.at bestätigt. Es gebe bereits mehrere Interessenten etwa aus der Bau- und Speditionsbranche, hieß es von der Firma Jäger Immobilien, die für die Verwertung der Grundstücke zuständig ist.

Umwidmung steht noch aus

Jene Flächen, die vermietet wurden, seien eingehend auf mögliche Altlasten am Kasernenareal untersucht worden, gefunden wurde nichts, hieß es. Derzeit fehlt aber noch die Umwidmung in „Bauland Betriebsgebiet“. Der Antrag wird derzeit noch vom Land begutachtet. Die Betreiber gehen aber davon aus, dass bereits in einem Monat die notwendigen Bewilligungen da sind und dann sogleich mit dem Abbruch der Kaserne begonnen werden kann.

