Raubüberfall: Opfer in Gesicht getreten

Ein 14 - und ein 18-Jähriger sind nach einem versuchten schweren Raub in Tulln festgenommen worden. Sie sollen ihr Opfer, einen 20 jährigen Mann aus dem Waldviertel, durch einen Tritt ins Gesicht schwer verletzt haben.

Nach Angaben der Polizei war der 20-Jährige aus dem Bezirk Zwettl am Freitag vergangener Woche kurz nach Mitternacht mit dem Zug von Wien nach Tulln unterwegs. Er gab an, dabei von den beiden Tatverdächtigen, mit Worten provoziert und beleidigt worden zu sein.

Wollten ihrem Opfer das Handy rauben

In Tulln habe ihn das Duo dann verfolgt und sein Handy rauben wollen. Letztlich sei ihm der Tritt ins Gesicht versetzt worden. Die Verdächtigen, ein 14-jähriger Kosovare und ein 18-jähriger Bosnier, wurden wenig später auf dem Hauptplatz in Tulln angehalten. Der Jugendliche ist laut Polizei einschlägig vorbestraft. Beide Beschuldigte waren teilweise geständig, sie wurden in die Justizanstalt St.Pölten eingeliefert.

