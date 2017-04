Spitzerberg wird Trainingszentrum für Piloten

Anders als angekündigt, hat Red Bull ein völlig neues Konzept für den Flugplatz am Spitzerberg in Hundsheim (Bezirk Bruck an der Leitha) vorgestellt. Geplant ist ein Trainingszentrum für Piloten des „Red Bull Air Race“.

Red Bull hatte den Flugplatz am Spitzerberg erst im Vorjahr übernommen und dabei gegenüber den Anrainergemeinden angekündigt, am Flugplan kaum Änderungen vornehmen zu wollen. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten, wurde bei einem neuerlichen Informationsabend nun ein neues Konzept präsentiert. Der Spitzerberg soll künftig eine Ausbildungsstätte für Piloten des „Red Bull Air Race“ werden. Beim „Red Bull Air Race“ handelt es sich um eine Rennserie, bei der es gilt, mit Rennflugzeugen einen Parcours möglichst schnell zu absolvieren. Die Flugzeuge erreichen dabei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 370 km/h.

Flugplatz soll modernisiert werden

Das neue Konzept sieht auch Investitionen in den Flugplatz vor. Demnach soll die Infrastruktur auf aktuellen Stand gebracht und in weiterer Folge auch dem Red Bull-Standard angepasst werden, heißt es - von entsprechenden Sanitäranlagen bis zu Breitband-Internet für Gäste und Mitarbeiter. Red Bull spricht von einem Mehrwert für die Region, weil bei den Arbeiten regionale Firmen bevorzugt und bei den Trainings zusätzliche Nächtigungen in der Region anfallen würden. Mit den geplanten Aktivitäten soll der Standort inklusive Umgebung attraktiver werden und die Besucherzahl gesteigert werden.

Dem Konzept zufolge sind am Red Bull-Airfield frühestens ab 2018 jährlich maximal fünf Trainingswochen geplant, zuvor soll eine Probewoche stattfinden. Die Gemeinde Hundsheim kündigte gegenüber noe.ORF.at an, dabei die Lärmentwicklung beobachten zu wollen, grundsätzlich habe man wegen des Trainingszentrums aber „wenig Bedenken“.

Link: