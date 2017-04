Einbruch in Sportanlage: 80.000 Euro Schaden

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in die Garage eines Sportplatzes in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten-Land) eingebrochen. Dort haben sie laut Polizei Geräte im Wert von etwa 80.000 Euro gestohlen.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich verschwanden zwei Rasentraktoren, eine Schneefräse, eine Motorsense und ein Handrasenmäher. Die Täter sollen das Schloss mithilfe einer Eisenstange aufgezwängt haben. Dann sollen sie mit den Rasentraktoren, die sie zum Starten mangels Zündschlüsseln vermutlich kurzgeschlossen hatten, über den Sportplatz zum Radweg und vor dort weiter bis zum Ebersdorfer See gefahren sein, wo die Maschinen offenbar verladen wurden.

Der Abtransport der Geräte dürfte laut Polizei mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Die Verriegelung des Zufahrttores zum Sportgelände wurde ebenfalls beschädigt. Die Tat dürfte vermutlich zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, begangen worden sein. Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Obergrafendorf.

Ähnlicher Vorfall in Markersdorf an der Pielach

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 6. April in Markersdorf an der Pielach (Bezirk St. Pölten-Land). Dort hatten Unbekannte versucht, ein Garagentor aufzuzwängen. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Vermutlich dieselben Täter drangen auf das Gelände des Tennisklubs in Hafnerbach (Bezirk St. Pölten-Land) ein und stahlen aus einem Kellerabteil einen Rasenmäher, einen Rasenmähertraktor sowie einen Winkelschleifer und eine Akkubohrmaschine. Am Abtransport des - schweren - Rasentraktors müssen laut Polizei mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Der Schaden beträgt in diesem Fall etwa 16.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Prinzersdorf entgegen.