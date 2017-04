Wr. Neustadt: Schutzzonen gegen Drogenhandel

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität sollen in Wiener Neustadt das Bahnhofsareal sowie der Stadtpark zu Schutzzonen erklärt werden. Erst im März hatten Kriminalisten hier Drogenhandel im großen Stil aufgedeckt.

„Wiener Neustadt ist leider ein Hot-Spot der Suchtmittelkriminalität, was die Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter sowie deren Lebensqualität zunehmend belastet", teilte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) via Aussendung mit. Die für den Stadtpark und das Bahnhofsareal geltende Verordnung soll deshalb mit 1. Mai in Kraft treten. Die beiden Bereiche zählen in der Stadt zu den von der Suchtmittelkriminalität am stärksten betroffenen Gebieten.

Enge Zusammenarbeit mit Polizei

Die Deklaration als Schutzzone bedeutet, dass die Polizei hier künftig Personen wegweisen und ihnen das Betreten untersagen darf. „Wir befinden uns derzeit in der Umsetzungsphase und können schon bald einen weiteren, ganz wichtigen Schritt für mehr Sicherheit in der Stadt setzen“, so Schneeberger. Bei der Errichtung der Schutzzonen arbeitet die Stadt eng mit der Polizei zusammen, heißt es.

Der für Sicherheit zuständige Stadtrat Udo Landbauer (FPÖ) sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Gerade an so vielgenutzten Plätzen wie dem Bahnhof oder dem Stadtpark, der eigentlich Wohlfühl-Oase für die Menschen der Stadt sein sollte, müsse deren Sicherheit gewährleistet sein. Erst Mitte März hatten Kriminalisten in Wiener Neustadt Drogenhandel im großen Stil aufgedeckt. Eine Bande soll von einem Geschäftslokal aus mit Heroin und Kokain gedealt haben - mehr dazu in Drogen in Feuerlöschern geschmuggelt (noe.ORF.at; 15.3.2017).