Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

In Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) sind am Freitag bei einem Verkehrsunfall drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger übersah laut Polizei einen nach links abbiegenden Lastwagen und verriss sein Auto.

Der 21-jährige Mann geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den Pkw einer 32-Jährigen, die ebenso wie ihre Beifahrerin (64) schwer verletzt wurde. Auch der junge Mann erlitt schwere Blessuren.

Auch Notarzthubschrauber war im Einsatz

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Auto gegen den nachfolgenden Wagen eines 22-Jährigen geschleudert, berichtete die Polizei am Samstag. Die drei Schwerverletzten - der 21-jährige Mann aus dem Bezirk Gänserndorf, die 32-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Tulln und eine 64-jährige Wienerin - wurden per Notarzthubschrauber beziehungsweise mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser nach Wien gebracht.

Der Lenker des Lastwagens und der 22-jährige Autofahrer, beide aus dem Bezirk Gänserndorf, blieben laut Polizei unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden nach Angaben der Feuerwehr Markgrafneusiedl von der Fahrbahn abtransportiert und gesichert abgestellt. Die L11 war während der Aufräumarbeiten am späten Freitagnachmittag mehr als eine Stunde lang für den Verkehr gesperrt.

