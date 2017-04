Motorradfahrer prallte gegen Felswand

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag im Bezirk Neunkirchen gekommen. Ein alkoholisierter Motorradfahrer prallte bei Breitenstein gegen eine Felswand. Laut Polizei besitzt der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 38-jährige Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Landesklinikum Baden geflogen. Er war von Semmering in Richtung Schottwien unterwegs und kam kurz vor 17.00 Uhr in Breitenstein in einer Rechtskurve von der Straße.

Der Mann konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte gegen die Felswand. Nach Angaben der Polizei dürfte der 38-Jährige zu schnell unterwegs gewesen sein, außerdem besitzt er keinen gültigen Führerschein.

