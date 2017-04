SPÖ-Kandidatensuche nimmt Fahrt auf

In der niederösterreichischen SPÖ nimmt die Suche nach einem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Fahrt auf. Im Laufe der Woche soll es mehrere Gespräche geben. Bereits genannt wurde der frühere Wiener Polizeigeneral Franz Schnabl.

„Franz Schnabl ist schon seit längerem ein Thema“, sagt der Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, Robert Laimer, im Gespräch mit noe.ORF.at. Allerdings: „Schnabl ist einer von mehreren exzellenten Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr“, so Laimer weiter.

„Männer genauso wie Frauen“ auf Liste

Namen wollte Laimer nicht nennen und auch nicht bekanntgeben, wie viele Gespräche die SPÖ in den nächsten Tagen führen werde. Er wolle der Entscheidung, die Ende April bei einer Sitzung des Landesparteivorstandes fallen soll, nicht vorgreifen. Nach Angaben des Landesgeschäftsführers sei die Bandbreite an möglichen Spitzenkandidaten groß und umfasse „Männer genauso wie Frauen.“

Der frühere Generalinspektor der Wiener Sicherheitswache, Franz Schnabl, bestätigte am Ostersonntag Medienberichte, wonach sein Name auf einer Liste möglicher Spitzenkandidaten geführt werde. Der 58-jährige gebürtige Niederösterreicher ist als Personalchef im Vorstand von Magna tätig, kündigte gegenüber noe.ORF.at aber an, zu einem politischen Engagement „nicht leichtfertig Nein sagen zu werden“ - mehr dazu in Schnabl als SPÖ-Kandidat im Gespräch (noe.ORF.at; 16.4.2017).

Weichen bei ÖVP, FPÖ und Grünen gestellt

ÖVP, FPÖ und Grüne haben ihre Weichen bereits gestellt. Nach dem Rücktritt von Erwin Pröll als langjähriger Landesparteiobmann wird die niederösterreichische Volkspartei Johanna Mikl-Leitner, die am Mittwoch auch zu Prölls Nachfolgerin an der Spitze des Landes gewählt wird, ins Rennen schicken.

Die FPÖ nominierte Landesparteiobmann Walter Rosenkranz zum Spitzenkandidaten und bei den Grünen wird es Landessprecherin Helga Krismer sein. Die Liste Frank dürfte in dieser Form nicht mehr antreten. Klubobmann Ernest Gabmann will eine wirtschaftspolitische Plattform bilden, wobei es noch keinen Spitzenkandidaten gibt. Zum ersten Mal antreten will NEOS, Landessprecherin Indra Collini wird sich im Juni der Wahl zur Spitzenkandidatin stellen.

