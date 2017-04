439 grüne Kennzeichen für E-Autos

Seit Anfang April sind für Elektro- und Brennstoffzellenautos grüne Nummerntafeln Pflicht. In den ersten beiden Wochen seit Einführung sind in Niederösterreich 439 neue Kennzeichen ausgegeben worden - bundesweit die meisten.

50.000 E-Autos soll es bis 2020 in Niederösterreich geben und um dieses Ziel zu erreichen, bieten Bund und Land finanzielle Zuschüsse an. Ein zusätzlicher Anreiz ist auch das kostenlose Parken für E-Autos, wie es bereits in Krems, Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) und Melk der Fall ist. Weitere Gemeinden in Niederösterreich sollen folgen - mehr dazu in E-Autos: Befreiung von Parkgebühren als Anreiz (noe.ORF.at; 4.3.2017)

Das grüne Kennzeichen soll Elektroautos auf den ersten Blick erkennbar machen. „Damit untersützen wir Gemeinden, schnell und unkompliziert weitere Anreize für saubere E-Autos zu setzen, etwa gebrührenfreies Parken“, sagt dazu Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Österreichweit wurden in den ersten beiden Wochen seit Einführung der grünen Kennzeichen für Elektroautos bereits 1.869 grüne Nummerntafeln ausgestellt. 1.646 entfielen auf Pkw, 75 auf Transportfahrzeuge und 148 auf Elektro-Mopeds, -Motorräder und -Dreiräder sowie auf leichte Elektrofahrzeuge.

Größte Nachfrage in Niederösterreich

439 neue Nummerntafeln wurden von den Zulassungsstellen in Niederösterreich ausgegeben. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt Niederösterreich damit auf Platz eins, gefolgt von Oberösterreich mit 382 und der Steiermark mit 271 grünen Kennzeichen.

Der designierte Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf, sieht in den grünen Kennzeichen für Elektroautos einen wichtigen Anreiz: „Niederösterreich ist nicht nur Vorreiter der Energiewende, sondern ist auch bei der Elektromobilität voran.“ Pernkopf verweist auf Ankaufsförderungen und den Ausbau der Ladestationen. „Die grüne Nummerntafel ist ein weiterer Schritt. Wichtig wäre es nun, wenn auch Wien Anreize setzen würde“, so Pernkopf.

