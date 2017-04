Weniger Privat- und Firmenkonkurse

In Niederösterreich ist im ersten Quartal 2017 die Zahl der Insolvenzen deutlich gesunken, sowohl bei Firmen als auch bei Privatkonkursen. Nach Ansicht von Experten könnte das ein Anzeichen für eine Trendumkehr sein.

2016 war die Zahl der Privatkonkurse leicht angestiegen, bei den Firmenkonkursen wurde ein leichter Rückgang verzeichnet. Nach der aktuellen Statistik des Wirtschaftsforschungsinstituts „Creditreform“ stellt sich die Situation im ersten Quartal 2017 so dar: Nur Wien musste bei den Unternehmen eine Steigerung der Insolvenzanträge um 3,7 Prozent hinnehmen.

Privatkonkurse: Rückgang um 21 Prozent

In Niederösterreich gingen die Unternehmensinsolvenzen um ein Prozent zurück. Die Statistik der Privatinsolvenzen zeigt in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres stark rückläufige Zahlen. Hier ist nur die Steiermark mit einem Plus von 6,3 Prozent ein Ausreißer nach oben, ansonsten sind die Rückgänge zum Teil ungewöhnlich hoch.

In Niederösterreich liegt dieser Rückgang bei 21 Prozent. „Diese Zahl ist aber mit Vorsicht zu genießen“, sagte der Geschäftsführer von „Creditreform“, Gerhard Weinhofer. Der Grund: Mit 1. Juli tritt ein neues Gesetz in Kraft, das eine Art „Gratis-Entschuldung“ in Aussicht stellt, deshalb würden viele Verfahren derzeit nicht beantragt.

