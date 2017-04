März sorgte für Tourismus-Rekord

Die Niederösterreichische Tourismusbranche zieht nach der Wintersaison eine positive Bilanz. Mit etwa 485.000 Nächtigungen konnten vor allem im März so viele Nächtigungen wie noch nie zuvor verzeichnet werden.

Die Zahl der Nächtigungen stieg im März um etwa zwei Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Bei den Übernachtungen durch Gäste aus dem Ausland betrug das Plus 6,4 Prozent, bei Gästen aus dem Inland war es ein leichtes Plus von 0,3 Prozent. Diese Zuwächse seien „sehr erfreulich“ und „ein Zeichen dafür, dass der Gesundheitstourismus auf starken Beinen steht und unsere Urlaubs-Angebote stimmig sind“, so Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP).

Auch im Zeitraum Jänner bis März konnte der Tourismus in Niederösterreich ein Plus von etwa zwei Prozent bei den Nächtigungen verzeichnen. Seit Jahresbeginn wurden etwa 1,3 Millionen Nächtigungen gezählt.

Positive Bilanz nach Wintersaison

In der Wintersaison von November 2016 bis März 2017 wurden in Niederösterreich etwa 2,2 Millionen Nächtigungen gezählt. Das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent oder 48.500 Nächtigungen. „Die hervorragende Schneelage und beste Pistenbedingungen haben zahlreiche Wintersportler nach Niederösterreich gelockt", so Bohuslav in einer Aussendung. Die Skigebiete Annaberg (Bezirk Lilienfeld), Lackenhof am Ötscher, Hochkar (Bezirk Scheibbs) und Mönichkirchen-Mariensee (Bezirk Neunkirchen) sollen fast doppelt so viele Eintritte wie in der vorangegangen Wintersaison verzeichnet haben, heißt es.