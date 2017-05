Badner Bahn ist meistgenutzte Regionalbahn

Regionalbahnen, wie die Badner Bahn, gewinnen in Österreich an Bedeutung. Laut Studie des VCÖ waren 2016 mehr als 36 Millionen Fahrgäste mit den 19 Regionalbahnen unterwegs. Am meisten genutzt wird dabei die Badner Bahn.

Der Spitzenreiter unter den privaten Regionalbahnen, die nicht zur ÖBB gehören, ist die Badner Bahn mit 12,5 Millionen Fahrgästen. Im Vorjahr verzeichnete man einen Zuwachs von etwa 90.000 Fahrgästen. An zweiter Stelle liegt die Graz-Köflacher-Bahn mit knapp sechs Millionen Fahrgästen vor der Salzburger Lokalbahn mit etwa fünf Millionen Passagieren.

WLB/Thomas Jantzen

Mit der Mariazellerbahn waren 2016 515.000 Fahrgäste unterwegs. Wegen der Landesausstellung im Jahr davor, die für einen Fahrgastzuwachs von 100.000 Personen sorgte, gingen die Zahlen nun wieder um 90.000 Passagiere zurück. Die City Bahn Waidhofen an der Ybbs transportierte 190.000 Personen.

VCÖ fordert mehr Zugverbindungen

Weil die Arbeitszeiten immer flexibler werden, spricht sich der VCÖ für mehr Zugverbindungen außerhalb der klassischen Pendlerzeiten aus. „Denn Regionalbahnen würden die Attraktivität von Regionen erhöhen, und damit auch die Abhängigkeit vom Auto sowie die Mobilitätskosten der Bevölkerung verringern“, betont VCÖ-Experte Markus Gansterer. Vor allem regionale Zentren sollen als Standort von Arbeitsplätzen, Schulen, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sein.

Wie zufrieden die Fahrgäste mit den Bahnen sind, erhebt der VCÖ nun im Rahmen des VCÖ-Bahntests. Neben direkten Befragungen in den Zügen können die Bahnfahrer die Leistungen der Bahnen auch auf der Homepage des VCÖ beurteilen. „Mit dem Bahntest wollen wir zeigen, welche Verbesserungen und Maßnahmen die Fahrgäste wünschen“, ruft VCÖ-Experte Gansterer zur Teilnahme auf.

Links: