Entspannung bei Lehrlingssituation

Die Lehrlingssituation in Niederösterreich entspannt sich. Im April gab es 741 Lehrstellensuchende. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Rückgang von fast 17 Prozent. Eine weitere Verbesserung soll ab Juli das Lehrlingspaket bringen.

Die Schere zwischen Lehrstellensuchenden und offenen Lehrstellen wird immer geringer. Laut Arbeitsmarktservice (AMS) ist das ein Trend, der bereits seit einigen Monaten anhält. Zugleich steigt die Bereitschaft von Betrieben, Lehrlinge auszubilden. Im April gab es 463 offene Lehrstellen. Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist das ein Plus von mehr als 60 Prozent.

„Alle Jugendliche in Ausbildung bringen“

Die Situation soll sich weiterhin verbessern. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) machte bei seinem Besuch der ÖBB-Lehrwerkstätte am Donnerstag in St. Pölten klar, dass er mit dem Lehrlingspaket davon ausgeht, dass jeder Lehrling eine Lehrstelle findet. „Ich erwarte mir, dass wir verstärkt alle Jugendlichen in Ausbildung bringen“, so Stöger.

„Mit den bisherigen Maßnahmen ist es uns geglückt, die Jugendarbeitslosigkeit stark zu senken, sie ist um 16 Prozent zurückgegangen“, sagte der Sozialminister. Das Lehrlingspaket sieht unter anderem vor, dass die Kosten für Vorbereitungskurse bei Lehrabschlussprüfungen voll übernommen werden. Außerdem werden Fremdsprachenkurse verstärkt gefördert.

