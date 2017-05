Briefträger wurde zum Lebensretter

Der Briefträger Wolfgang Hartl aus Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) ist vergangene Woche bei seiner Zustelltour zum Lebensretter geworden. Er leistete Erste Hilfe und half so einem Mann, der einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Dass Briefträger auf ihren täglichen Runden durch die Ortschaften in Niederösterreich viel zu sehen bekommen, weiß auch Wolfgang Hartl. In 18 Jahren bei der Post erlebte er schon einiges, sagt er gegenüber noe.ORF.at. Nun wurde er erstmals aber zum Lebensretter.

„Person, die um Hilfe gerufen hat“

Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) berichten, war Hartl auf seiner üblichen Tour unterwegs und stellte in Bad Deutsch Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) in einem Mehrparteienhaus die Post zu, als er ein leises Wimmern hörte. „Dem bin ich dann nachgegangen, weil es mir keine Ruhe gelassen hat und bei einem offenen Fenster habe ich tatsächlich eine Person gefunden, die um Hilfe gerufen hat“, schildert der 48-Jährige die Situation.

ORF / Julia Ernstorfer

Hartl fiel sofort auf, dass der ältere Mann kurzatmig war. Außerdem klagte er über Brustschmerzen und Übelkeit. Der Briefträger, der auch seit mehr als 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig ist, vermutete einen Herzinfarkt und alarmierte sofort die Rettung.

„Man sollte helfen, wenn man kann“

Unterstützung bekam der Ersthelfer Hartl durch einen Nachbarn, der glücklicherweise Rettungssanitäter ist. Da die Wohnungstür des erkrankten Mannes versperrt war, half Hartl dem Sanitäter durch das offene Fenster in die Wohnung, so konnte dieser die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Notarztes übernehmen. Dank seiner Erste-Hilfe-Ausbildung sei er in dieser Situation ruhig geblieben, sagt Hartl.

