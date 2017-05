Polizisten wurden zu Lebensrettern

Zwei Polizisten sind am Donnerstagnachmittag in Königstetten (Bezirk Tulln) zu Lebensrettern geworden. Ein Mann lag leblos auf einem Supermarkt-Parkplatz. Die beiden Beamten begannen mit der Reanimation und riefen die Rettung.

Die beiden Polizeibeamten waren nicht im Dienst, als sie den leblosen Mann auf dem Supermarktparkplatz in Königstetten entdeckten. Sie begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und alarmierten die Rettung. Sanitäter und Notarzt setzten die Reanimation erfolgreich fort.

Mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Der Patient wurde laut Polizei ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“. „Ohne das sofortige Handeln der beiden Beamten außer Dienst wäre laut Angaben des anwesenden Rettungspersonals die Wiederbelebung des Patienten nicht mehr möglich gewesen“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Erst vergangene Woche war ein Briefträger bei seiner Zustelltour ebenfalls zum Lebensretter geworden. In Bad Deutsch Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) hörte er auf seiner üblichen Tour in einem Mehrparteienhaus ein leises Wimmern und fand einen älteren Herrn, der kurzatmig war sowie über Brustschmerzen und Übelkeit klagte - mehr dazu in Briefträger wurde zum Lebensretter (noe.ORF.at; 4.5.2017).