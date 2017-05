Feuerwehrhäuser als Dorfzentren

Wo trifft man sich, wenn es im Dorf kein Wirtshaus mehr gibt? In Hollenthon (Bezirk Wiener Neustadt) hat man eine Lösung gefunden. Die Feuerwehrhäuser werden dort zu Dorfzentren ausgebaut und können von allen genutzt werden.

Obwohl die Gemeinde Hollenthon nur 1.039 Einwohner hat, gibt es fünf eigenständige Feuerwehren. Eine davon ist die Feuerwehr Gleichenbach, ein Ortsteil mit etwas mehr als 100 Einwohnern. Vor einigen Jahren wurde ein neues Feuerwehrhaus gebaut, das gemeinsam mit der Dorferneuerung und dem Dartverein als Dorfzentrum betrieben wird. Der großzügig bemessene Aufenthaltsraum wurde gemütlich eingerichtet. Es gibt eine Bar, einen Tischfußballtisch und mehrere Dartscheiben, bei denen auch Turniere gespielt werden können.

„Ohne das Engagement der Feuerwehrleute, die tausende Stunden ehrenamtlich gearbeitet haben, könnten wir uns die fünf Feuerwehrhäuser in der Gemeinde nicht leisten“, sagt der Hollenthoner Bürgermeister Manfred Grundtner (ÖVP). Auch im Hauptort selbst und im Ortsteil Spratzeck wurden neue Feuerwehrhäuser gebaut. Im Ortsteil Stickelberg soll in einigen Monaten ein neues Feuerwehrhaus in Betrieb genommen werden und die fünfte Feuerwehr im Ortsteil Obereck hat bereits Pläne für ein neues Feuerwehrhaus.

Viele Vereine unter einem Dach

Die Idee, die Feuerwehrhäuser für andere Vereine zu öffnen zu, sei genial, meint Elisabeth Handler aus Gleichenbach: „Wenn man am Abend oder am Wochenende her kommt, ist immer jemand da, mit dem man plaudern kann. Die Kinder finden andere Kinder zum Spielen.“ Franz Grill, der Obmann des Gleichenbacher Dartvereins, ergänzt: "Alle Mitglieder des Dartvereins sind auch bei der Feuerwehr, viele beim Fußballverein – da ist eine Zusammenarbeit eigentlich logisch.“

Die Wirte, die es zwar nicht direkt in Gleichenbach, aber im Hauptort Hollenthon gibt, sollen nicht darunter leiden, dass auch im Feuerwehrhaus Getränke gezapft werden, verspricht Bürgermeister Grundtner: „Wir haben mit den Feuerwehren vereinbart, dass sie nicht auf die Gasthäuser vergessen und ihre großen Versammlungen dort abhalten.“

Feuerwehren setzen auch auf hartes Training

Bei aller Geselligkeit komme das Training für die Feuerwehreinsätze nicht zu kurz, so Feuerwehrkommandant Peter Handler: „Unsere Wettkampf-Mannschaften trainieren mehrmals pro Woche.“ Die Erfolge lassen sich sehen: 472 Pokale, die bei verschiedenen Feuerwehrleistungsbewerben gewonnen wurden, stehen im Feuerwehrhaus in Gleichenbach. Besonders stolz ist man, dass im Vorjahr sowohl der Landeswettbewerb der aktiven Feuerwehrleute als auch der Wettbewerb der Jugendfeuerwehren von den Hollenthoner Feuerwehren gewonnen wurden.

