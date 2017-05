Das Waldviertel mitten in Wien

Auch heuer kommen die Waldviertler wieder nach Wien, um Kulinarik, Kultur, Handwerkskunst sowie Ausflugsideen zu präsentieren. Das traditionelle Fest „waldviertelpur“ findet vom 17. bis 19. Mai am Rathausplatz statt.

Mit über 100 Ausstellern präsentiert sich das Waldviertel am Wiener Rathausplatz von seiner besten Seite. Das „waldviertelpur“ findet heuer bereits zum 14. Mal statt, zum zweiten Mal ist der Veranstaltungsort der Wiener Rathausplatz. Im Vorjahr zählten die Veranstalter über 100.000 Besucherinnen und Besucher: „Wir sind froh, dass wir am Rathausplatz ein neues Zuhause gefunden haben, hier können wir das Waldviertel am wohl schönsten Platz Wiens imposant in Szene setzen“, so der Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus, Andreas Schwarzinger.

Waldviertel Tourismus / Christoph Kerschbaum

70 Stände voller Waldviertler Spezialitäten

An über 70 Ständen kann man sich quer durch das Waldviertel kosten. Geboten werden Spezialitäten wie Knusperkarpfen, Wildschweinleberkäse oder Mohnzelte. Außerdem können Besucherinnen und Besucher typisches Waldviertler Handwerk erleben, zahlreiche Live-Acts und eine Trachtenmodenschau stehen ebenso am Programm.

Waldviertel Tourismus / Robert Herbst

Hervorheben möchte man bei Waldviertel Tourismus heuer die Niederösterreichische Landesausstellung, die noch bis 12. November im Schloss Pöggstall zu sehen ist. Rund um das Motto „Alles was Recht ist“ werden gesellschaftliche Spielregeln und die Rechtssprechung im Wandel der Zeit thematisiert - mehr dazu in Landesausstellung in Pöggstall eröffnet (noe.ORF.at; 31.3.2017).

Beliebtes Urlaubsziel

Das Waldviertel zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Österreich. Im Vorjahr lag die Zahl der Nächtigungen erstmals über 1,2 Millionen - mehr dazu in Neuer Nächtigungsrekord im Waldviertel (noe.ORF.at; 10.2.2017) Auch bei Ankünften und Tagesausflügen wurde ein starker Zuwachs verzeichnet.

