Katamaran auf Donau gekentert

Ein Unfall mit einem Katamaran hat auf der Donau bei Marbach an der Donau (Bezirk Melk) glimpflich geendet. Ein Mann war mit seinem Boot gekentert und fiel ins Wasser. Er konnte gerettet werden und blieb unverletzt.

Fußgänger hörten am Samstagnachmittag am Ufer in Marbach an der Donau Hilferufe aus dem Wasser. Dort entdeckten sie ein gekentertes Boot. Der Schiffsführer trieb im Wasser und versuchte laut den Augenzeugen, seinen Katamaran selbst wieder umzudrehen. Dies sei ihm gelungen, allerdings sei das Boot kurze Zeit später erneut gekippt, schilderte Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at.

Helfer der drei Feuerwehren Pöchlarn, Marbach an der Donau und Sarling (alle Bezirk Melk) rückten an, außerdem wurden Einsatzkräfte der Wasserrettung alarmiert. Ehe sie eintrafen, konnte der Bootsführer laut Resperger bereits von Mitarbeitern der nahegelegenen Rollfähre gerettet werden. Sie schafften es auch, den Katamaran umzudrehen. Der Schiffsführer blieb unverletzt, er setzte seine Bootsfahrt nach dem Vorfall fort.

