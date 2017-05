Baum auf Auto: Erlauftalbahn bleibt gesperrt

Nachdem ein Baum auf ein Auto gestürzt ist, bleiben die Erlauftalbahn zwischen Pöchlarn (Bezirk Melk) und Wieselburg (Bezirk Scheibbs) und die L96 bei Petzenkirchen (Bezirk Melk) gesperrt. Schlägerungsarbeiten sind notwendig.

Es war großes Glück im Unglück, dass bei dem Unfall in Petzenkirchen am Sonntag nichts passiert ist. Eine Frau war mit ihrem Kind im Auto auf der L96 unterwegs, als ein Baum mit einem Stammdurchmesser von 70 bis 80 Zentimeter mit voller Wucht auf den Wagen stürzte. Nachkommende Lenker befreiten die beiden aus dem Auto. Mehr dazu in Wieder Baum auf fahrendes Auto gestürzt (noe.ORF.at; 8.5.2017).

In der Folge wurden die Straße und die Erlauftalbahn zwischen Pöchlarn und Wieselburg gesperrt. Die Sperre soll nun mehrere Tage aufrecht bleiben, denn bei der Prüfung des Baumbestandes stellten Fachleute der Forstinspektion der Bezirkshauptmannschaft Melk fest, dass aus Sicherheitsgründen Schlägerungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

Geologe prüft Bäume und den Hang

„Es stellte sich heraus, dass da weitere Bäume entfernt werden müssen, um die Gefährdung für Straße und Bahn auszuschließen“, sagte Norbert Haselsteiner, Bezirkshauptmann von Melk, am Montag. „Ein Geologe wird den Hang grundsätzlich anschauen, ob da eine erhöhte Gefährdung besteht. Und dann wird in den nächsten Tagen mit der Entnahme der Bäume, die die Gefährdung auslösen begonnen.“

Grundsätzlich sind Waldbesitzer dazu verpflichtet, den Zustand der Bäume regelmäßig zu kontrollieren. Gefahren, die erkennbar sind, beispielsweise durch Schädlingsbefall, müssen beseitigt werden. Wie die Situation im aktuellen Fall war, müssen nun Sachverständige klären.

