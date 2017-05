AGRANA mit kräftigem Umsatzplus

Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern AGRANA konnte sein Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 117,9 Mio. Euro steigern, das bedeutet eine Erhöhung um 47 Prozent. Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf 2,56 Mrd. Euro.

Der Gewinnzuwachs ist auf gestiegene Zuckerverkaufspreise, höhere Stärke-Absatzmengen und eine Erholung des Fruchtsaftkonzentratgeschäfts zurückzuführen, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens am Freitag. „Erfreulich ist, dass alle drei Segmente Zucker, Stärke und Frucht, von unterschiedlichen Ergebnisniveaus ausgehend, zur deutlichen Verbesserung beitrugen und wir unsere gesteckten Jahresziele mehr als erfüllen konnten“, kommentierte AGRANA-Chef Johann Marihart das Jahresergebnis in der Aussendung.

Quelle: APA/ORF.at; Quelle: APA/Agrana

Große Gewinne auch im Zuckergeschäft

Der Umsatz im Geschäftsbereich Zucker lag mit 671,9 Mio. Euro etwa auf Vorjahresniveau. Das Zucker-Betriebsergebnis (Ebit) schnellte aufgrund gestiegener Groß- und Einzelhandelspreisen und Exportpreisen von 4,3 Mio. Euro auf 24,4 Mio. Euro hinauf. Die Erlöse im Segment Stärke lagen mit 733,9 Mio. Euro um 1,7 Prozent über dem Vorjahreswert.

Durch Produktivitätssteigerungen seien im Vergleich zum Vorjahr größere Stärke- (v.a. aus Kartoffeln) und Ethanolmengen hergestellt und abgesetzt worden, so die AGRANA. Das Stärke-Betriebsergebnis stieg um 15,6 Prozent auf 76,2 Mio. Euro. Die AGRANA steigerte den Umsatz im Bereich Frucht um 6,7 Prozent auf 1,16 Mrd. Mio. Euro. Das Segment-Ebit erhöhte sich vor allem aufgrund der Erholung im Fruchtsaftkonzentratgeschäft um 22,1 Prozent auf 71,8 Mio. Euro.

Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern erwartet auch für 2017/18 einen Aufwärtstrend. „Aus heutiger Sicht gehen wir für das Geschäftsjahr 2017/18 sowohl beim Konzernumsatz als auch beim Ergebnis der Betriebstätigkeit von einem moderaten Anstieg aus“, so Marihart. Der AGRANA-Vorstand will der Hauptversammlung heuer wieder eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie vorschlagen.

