Oberwaltersdorf: Bankräuber festgenommen

Nach einem bewaffneten Banküberfall in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) Ende März hat die Polizei am Montag den zweiten mutmaßlichen Täter an seiner Adresse in Baden festgenommen.

Der 36-jährige Armenier soll das Geldinstitut überfallen haben, ein 37-jähriger Landsmann soll das Fluchtauto gelenkt haben. Er war kurz nach dem Coup gefasst worden. Beide Männer sitzen laut Polizei in Wiener Neustadt in Haft.

36-Jähriger ist nicht geständig

Für den 36-Jährigen klickten am Montag in den frühen Morgenstunden die Handschellen. Im Einsatz standen Beamte der Spezialeinheit Cobra und der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Der Asylwerber ist nach Polizeiangaben aufgrund von Zeugenaussagen sowie des sichergestellten belastenden Spurenmaterials dringend verdächtig, jedoch nicht geständig, als Ausführungstäter mit dem 37-Jährigen am 31. März gegen 15.00 Uhr das Geldinstitut in Oberwaltersdorf überfallen zu haben. Der Täter trug einen Sturzhelm und war mit einem Revolver bewaffnet.

Im Zuge einer Alarmfahndung wurde der 37-jährige Armenier, der keinen festen Wohnsitz in Österreich hat, unter Verdacht der Beteiligung am Banküberfall festgenommen. Die gesamte Beute sowie Kleidung, Waffe und Sturzhelm wurden sichergestellt.

Nach umfangreichen Ermittlungen und nach Spurenauswertung der Tatutensilien wurde der 36-Jährige als Verdächtiger ausgeforscht. Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt erließ eine Festnahmeanordnung, die am Montag vollzogen wurde.

