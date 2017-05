Brand griff von Schuppen auf Wohnhaus über

In Ernsthofen (Bezirk Amstetten) sind in der Nacht auf Donnerstag drei Feuerwehren zu einem Brandeinsatz ausgerückt. Ein Schuppen stand in Flammen, das Feuer griff auf ein Wohnhaus über.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.00 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort in der Ortschaft Rubring stand ein Schuppen komplett in Flammen, das Feuer hatte bereits auf das Dach des angebauten Wohnhauses übergegriffen. Menschen wurden nicht verletzt.

zurück von weiter

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Zwei Schweine kamen dem Einsatzleiter zufolge im Feuer ums Leben, ein drittes Tier konnte von Nachbarn in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.