Sommerakademie Motten: „Bewegtes Land“

Am Samstag öffnet die Sommerakademie Motten (Bezirk Gmünd) wieder ihre Pforten und präsentiert unter dem Motto „Bewegtes Land" bis 3. September wieder ein reichhaltiges Seminar- und Veranstaltungsangebot.

Beim Eröffnungsfest „Bewegtes Land - eh mobil?“ am 14. Juni ist Mobilität gefragt, heißt es auf der Website der Sommerakademie Motten, die unter der Leitung von Alf Krauliz heuer bereits die 16. Auflage erlebt.

Gesucht werden Wege zum Optimismus

Eine hochkarätige Talk-Runde von Fachleuten, Philosophen und „aktiven Menschen spannt den Bogen von ‚eh mobil‘ zur Bewegung in der Technik, im Kopf, zu gesellschaftlichen Veränderungen und zu neuen Berufen. Und das Land kommt nicht zu kurz. Wohin geht die Reise? Zum Auto, das die Zukunft lenkt oder zur Arche, die uns über Wasser hält? Wird das Hirn umfunktioniert oder wächst es durch neue Herausforderungen durch die digitale Welt weiter“, so Alf Krauliz. Dazu spielt das Joschi Schneeberger Quintett Swing, Blues, Modern Jazz und Funk, während Claudia Sadlo mit „Vo nix kummt nix“ und David Scheid mit „Remix“ kabarettistische Einlagen liefern.

Sommerakademie Motten

Bereits zuvor starten etwa am 20. Mai ein Charismatraining mit Sonja Kammerer oder am 9. Juni eine Fotosafari zu den Geheimnissen der Waldviertler Natur mit Andreas Biedermann. Ab 18. August vermittelt Karl M. Fitzka Radiästhesie als Nutzanwendung für die Lebensgestaltung, ab 29. Juli lehrt Rotraud A. Perner „Mut - Wege zum Optimismus“. In der Sparte Kunsthandwerk gibt es einen neuen Workshop zur Radierung und artverwandten Techniken mit Eric Neunteufel (ab 11. August), Roland Düringer nennt sein Schauspiel-Seminar heuer „So als ob“ (ab 24. August).

Die Kulturfahrten der Sommerakademie Motten führen im heurigen Jahr am 8. Juli auf neuen Routen zu Gärten und Schlössern in Südböhmen bzw. am 5. August mit dem Boot die Moldau entlang. Bereits ab 17. Juni kann man bei Eunike Grahofer lernen, eine eigene „Mottener Wildnisapotheke“ anzulegen, am 19. August lockt eine Erlebniswanderung zu einem vergessenen Dorf. Die Abschlussexkursion geht dann ab 31. August in die Slowakei - vier Tage in die Hohe Tatra.

