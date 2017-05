Energy Award für Bisamberg und Ternitz

Bisamberg (Bezirk Korneuburg) und Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sind heuer mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden aus Österreich 19 Städte und Gemeinden mit diesem Preis prämiert.

Von den europaweit 112 Gemeinden und Städten, die heuer mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden sind, kommen 19 aus Österreich. Damit habe Österreich einen entscheidenden Anteil im europäischen Spitzenfeld, sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP).

Beitrag zum Klimaschutz ist gefragt

Der European Energy Award winkt allen Städten und Gemeinden, die am e5-Programm für energiebewusste Gemeinden teilnehmen. Die internationale Auszeichnung ist dabei an strenge Vorgaben geknüpft: So müssen Gemeinden mehr als 50 Prozent aller möglichen Maßnahmen umsetzen, die darauf abzielen, die Energieeffizienz zu steigern, die Versorgung mit erneuerbaren Energien zu gewährleisten sowie zum Klimaschutz beizutragen. Werden mehr als 75 Prozent aller möglichen energie- und klimarelevanten Maßnahmen verwirklicht, erhalten Gemeinden den European Energy Award in Gold.

Insgesamt wurden heuer 19 österreichische Gemeinden mit dem European Energy Award prämiert, darunter die Landeshauptstädte Salzburg und Innsbruck. Der European Energy Award in Gold ging an die Gemeinden Dornbirn, Feldkirch, Götzis, Großes Walsertal, Hittisau, Trebesing, Villach und Wörgl. Bisamberg und Ternitz setzten die Vorgaben zu 56 beziehungsweise 57 Prozent umgesetzt.

