E-Autos: Viel Interesse, noch wenig Nutzung

Das Interesse an Elektroautos ist groß. Das zeigt der Besucherandrang beim E-Mobilitätstag am Wachauring in Melk am Samstag. Auch die Nutzung steigt, ist aber noch ausbaufähig. Die Politik will mit Förderungen nachhelfen.

Wie es ist, ohne Abgase und deutlich leiser als mit Benzin- oder Dieselautos unterwegs zu sein, wollten tausende Besucherinnen und Besucher am Samstag ausprobieren. „Zu teuer“, hörte man trotzdem oft als Gegenargument, für andere war klar: Das nächste Auto fährt elektrisch.

Anmeldungen E-Autos in NÖ 2010: 4

2011: 41

2012: 74

2013: 137

2014: 312

2015: 354

2016: 757

2017 bis April: 342

5.000 Euro Förderung

„Zuerst kommt das Interesse, dann die Kaufentscheidung“, sagt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der niederösterreichischen Energie- und Umweltagentur, „man kauft sich nicht jedes Jahr ein neues Auto, man sieht aber ganz deutliche Steigerungsraten.“ Im Jahr 2010 wurden in Niederösterreich nur vier Elektro-Autos angemeldet, im Vorjahr waren es 757.

Trotzdem liegt der Anteil der E-Autos bei nur 1,6 Prozent. Die Politik will nachhelfen, um auf fünf Prozent bis 2020 zu kommen. Derzeit beträgt die Förderung 5.000 Euro, wenn man sich ein Elektro-Auto kauft. 4.000 Euro davon kommen vom Bund, 1.000 Euro vom Land Niederösterreich. „Nach den ersten drei Monaten können wir bilanzieren, dass schon 500 Anträge gestellt worden sind“, sagte der für den Bereich Umwelt zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), „damit sind wir auch im Bundesländervergleich das Land mit den meisten Anträgen in diesem Bereich.“

600 Ladestationen in Niederösterreich

Auch die Anzahl der Ladestationen, und damit die Langstreckentauglichkeit, ist gestiegen. „Wir haben in Österreich das engmaschigste Ladestationennetz, mit 600 Lademöglichkeiten allein in Niederösterreich“, sagte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP), „es ist noch Luft nach oben, aber die Basis ist einmal gelegt, auch mit einem einheitlichen Bezahlsystem.“

Wie groß das Interesse an E-Autos ist, zeigt die Aktion „Sechs Tage um 60 Euro“. Fast alle teilnehmenden 48 Autohändler sind bis Jahresende ausgebucht.

