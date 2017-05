Baden wird zum Beachvolleyball-Hotspot

Im Juni wird Baden zu Österreichs Beachvolleyball-Hotspot. Innerhalb von zwölf Tagen gibt es zwei Europameister- und zwei Master-Entscheidungen im Beachvolleyball. Dafür wurde ein neuer Centercourt konzipiert.

Das neu konzipierte Stadion ist offener gestaltet und soll für noch mehr Stimmung sorgen. „Die Fans rücken an den Centercourt heran und so garantieren wir ‚Beachvolleyball hautnah’“, sagt Veranstalter Dominik Gschiegl, „unser Herz schlägt für Beachvolleyball und das wollen wir auch den tausenden Fans rüberbringen.“ Die Tribüne wird zum Strandbad hin geöffnet. Es wird einen Stehplatz- und einen Liegestuhlbereich geben.

Masters-Turnier: 50.000 Euro Preisgeld

Bei der CEV U22 Europameisterschaft von 15. bis 18. Juni und dem CEV Baden Masters von 21. bis 25. Juni stehen insgesamt acht Medaillenentscheidungen in zwölf Tagen auf dem Programm. Bei der Europameisterschaft geht es um Gold, Silber und Bronze. Beim Masters-Turnier wird um 50.000 Euro Preisgeld gespielt.

Das Beachvolleyball-Masters in Baden findet bereits zum dreizehnten Mal statt. Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) sagt: „Diese Veranstaltung hat sich großartig entwickelt. Etwa 15.000 Zuschauer pro Jahr bedeutet, dass es eine Wertschöpfung gibt, die in Baden und damit auch in Niederösterreich bleibt.“

Heimische Stars am Centercourt

Beim Turnier stehen auch heimische Beachvolleyball-Stars am Centercourt. Stefanie Schwaiger reist mit ihrer neuen Partnerin Katharina Schützenhöfer an. „Baden ist für mich ein wichtiger Höhepunkt in meiner Saison, es ist quasi mein Heimturnier. Ich freue mich auf die schöne Kulisse und die coolen Zuschauer. Es ist schön, den unmittelbaren Kontakt zu den Fans zu haben“, freut sich Schwaiger auf das Turnier.

Für das Duo Clemens Doppler und Alexander Horst ist das Heim-Masters ein Pflichttermin. „Baden hat sich immer als absoluter Publikumsmagnet ausgezeichnet“, so Beachvolleyball-Profi Clemens Doppler, "es ist einfach so kompakt, die Fans sitzen so nahe am Geschehen, da passt einfach von vorne bis hinten alles.“

Bevor die Beachvolleyball-Stars spielen, matchen sich die besten europäischen Nachwuchsteams bei der U22 Europameisterschaft. Mit dabei sind auch die heimischen Jungtalente Sophie Weber und Moritz Pristauz. „Ich komme aus Niederösterreich, deswegen ist es eine richtige Heim-EM für mich“, sagt Weber. „Seit ich ganz klein bin, arbeite ich hier schon als Ballkind mit. Die Stimmung ist echt top und ich freue mich schon extrem drauf.“

Pristauz bei EM und beim Masters am Start

Pristauz wird neben der Europameisterschaft auch beim Masters an den Start gehen: „Wenn ich meine Idole anschaue, die großen Vorbilder, die haben alle im Nachwuchs Medaillen gemacht. Das sind Erfolge, die man später auch feiern möchte und ich hoffe, dass das hinhauen wird.“

ÖVV-Präsident Peter Kleinmann spricht von einem „extrem außergewöhnlichem Jahr für den Österreichischen Volleyballsport". Er sagt: „Mit den Herren spielen wir erstmals in der FIVB World League, mit den Damen erstmals in der CEV European League. In Wien wird die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft stattfinden und in Baden die U22 Europameisterschaften für Burschen und Mädchen sowie das CEV Masters mit allen den Top-Teams aus Europa. Baden wird wie immer ein toller Event sein. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Medaillen.“

