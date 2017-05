Wiener Neustadt: Viele Einsätze in Schutzzone

Nach einem mutmaßlichen Drogenmissbrauchsfall in Wiener Neustadt sind neue Details bekannt geworden. Der Vorfall ereignete sich in einer Schutzzone, die erst vor kurzem im Kampf gegen die Suchtmittelkriminalität installiert wurde.

Seit 1. Mai sind die beiden Schutzzonen am Bahnhofsareal und im Stadtpark in Kraft, um die Drogenkriminalität in Wiener Neustadt einzudämmen. Außerdem sollen sie dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, heißt es von der Stadt Wiener Neustadt. Die Schutzzone erlaubt es Polizeibeamten ein Betretungsverbot auszusprechen – mehr dazu in Wr. Neustadt: Schutzzonen gegen Drogenhandel (noe.ORF.at; 13.4.2017).

ORF

Bisher wurden in den Schutzzonen am Bahnhof und im Stadtpark 65 Betretungsverbote ausgesprochen, davon wurden 23 missachtet, Verwaltungsanzeigen waren die Folge, heißt es bei der Polizei. Man werde daher auch weiterhin mit aller Härte geben die Drogenkriminalität und andere kriminelle Delikte vorgehen, die Schutzzonen seien dafür ein geeignetes Handwerk, so der stellvertretende Stadtpolizeikommandant Johannes Prennsberger.

Die Beamten der Polizei seien jeden Tag in den Schutzzonen unterwegs, für eine Bilanz sei es allerdings noch zu früh, erklärt Prennsberger: „Nach drei Wochen kann man noch nicht viel sagen. Die Schutzzonen werden nach sechs Monaten auslaufen und erst dann kann man sagen, was sie gebracht haben oder, ob wir uns weitere Maßnahmen überlegen müssen.“

Zwei Bewusstlose in Auto gefunden

Am Montag wurde ein bewaffneter 27-Jähriger, der laut der Polizei unter Drogeneinfluss stand, vorrübergehend festgenommen. Mit einer Pistole im Hosenbund wollte der Mann, der laut der Polizei unter Drogeneinfluss stand, von Stadtpark Richtung Stadt gehen. Er wurde von einem Rettungssanitäter und einem weiteren Mann überwältigt und der Polizei übergeben. Zwei weitere bewusstlose Personen, eine 25-jähriger Frau und ein 25-jähriger Mann wurden in einem Auto gefunden – mehr dazu in Wr. Neustadt: Bewaffneter Mann verhaftet (noe.ORF.at; 23.5.2017).

ORF

Die drei Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, ein Mann wird nach wie vor intensivmedizinisch betreut. „Im Zuge der weiteren Erhebungen konnten eine Langwaffe, ein Springmesser und Suchtmittel im Auto gefunden werden“, sagte Prennsberger. Derzeit steht noch nicht fest, welche Drogen die beiden Männer und die Frau konsumiert haben. Die Polizei ermittelt weiter.