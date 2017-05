Weiter Käufer für Multiversum gesucht

Die Stadt Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sucht weiter einen Käufer für das Multiversum. Am Mittwoch zog mit dem Trampolinpark „FlipLab“ ein neuer Hallenmieter ein. Damit soll auch ein Kauf für Interessenten lukrativer werden.

Den Plänen der Stadt zufolge soll das Multiversum bis Ende 2018 verkauft werden. Konkrete Angebote würden bereits vorliegen, nun müsse man sich noch finanziell einigen, sagte Bürgermeistern Karin Baier (SPÖ). Denn der Wert der Veranstaltungshalle sei durch den neuen Mieter gestiegen, betonte die Stadtchefin.

ORF

„Wir haben ja zuerst ausgeschrieben, dass wir einen Käufer suchen und erst im Laufe dieses Prozesses ist dann der neue Mieter gekommen,“ sagte Baier, „aber wirtschaftlich gesehen ist der neue Mieter sicher ein Gewinn für die Halle.“ Die vorliegenden Angebote müssten nun nochmals überprüft werden.

Mit dem - laut Angaben der Betreiber - größten und modernsten Trampolin- und Freestylepark in Österreich bleibt dem Multiversum eine sportliche Zukunft erhalten. Damit dürfte die Stadt wohl auch ein finanzielles Dilemma gelöst haben, denn für die Tischtennis-Akademie wurden einst Sport-Förderungen von Land und Bund gewährt, die man im Falle einer nicht-sportlichen Nutzung eventuell hätte zurückzahlen müssen.

Neuer Trampolinpark „FlipLab“ Die Hüpfenden kommen auf verschiedenen Stationen ins Schwitzen.

Basketball auf Trampolinboden

Die neue Erlebnisanlage teilt sich in verschiedene Stationen. In einem umzäunten Bereich kann man etwa auf einem Trampolinboden mit anderen Völkerball spielen. Eine Station weiter wird Basketball gespielt, ebenfalls auf weichem Untergrund. In einer anderen Ecke der Halle stößt man sich wiederum mit dem Rücken vom Trampolin ab und versucht anschließend eine senkrechte Wand hochzulaufen. Nach nur wenigen Minuten kommt jeder kräftig ins Schwitzen.

Die Bewegung sei auch aus medizinischer Sicht von Vorteil, sagte Projekt-Initiator und Arzt Alois Schranz: „Wir wissen, dass der Trampolinsport im medizinischen Bereich der Rehabilitation auch im Vorsorgebereich eine zunehmend wichtige Rolle spielt, etwa um das Gleichgewicht zu trainieren.“ Davon betroffen seien sowohl Senioren aber auch adipöse Menschen und Jugendliche.

