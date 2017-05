ÖBB erneuern Ticketautomaten

Bahnkunden soll der Ticketkauf leichter gemacht werden. Dank einer neuen Software sollen die Fahrkartenautomaten schneller und einfacher zu bedienen sein. Bis Ende 2017 sollen alle 267 niederösterreichischen Automaten erneuert werden.

Am Bahnhof St. Pölten befindet sich einer von österreichweit neun Test-Automaten. Optisch unterscheidet er sich nicht von den anderen. Erneuert wurden lediglich die Software und das Design der Benutzeroberfläche.

ORF NÖ

Bis jetzt wurden 50.000 Tickets über die Test-Automaten verkauft. 15.000 Kunden wurden während der mittlerweile fünf Monate dauernden Testphase befragt, um laufend Verbesserungen durchführen zu können. Die bestehende Benutzeroberfläche der Automaten ist bereits 15 Jahre alt und laut ÖBB somit am Ende ihrer Lebensdauer. Es sei daher „notwendig“ gewesen, ein Update durchzuführen, sagte Bernhard Rieder von den ÖBB.

40.000 neue Fahrziele

Die neu gestaltete Oberfläche birgt nicht nur optische Veränderungen. Künftig haben die Fahrgäste eine noch größere Auswahl an Zielen. „Wir haben 40.000 Ziele neu dabei. Alle Haltestellen unserer Postbus-Partner und unserer Verkehrsverbünde sind jetzt über diesen Automaten auswählbar“, sagte Rieder. Das bedeutet im konkreten Fall, „dass, wenn Sie zum Beispiel nach Vorarlberg fahren, selbst von St. Pölten aus das Ziel bis zum letzten Dorf in Vorarlberg buchen können und den billigsten Tarif vorgeschlagen bekommen“, so Rieder.

ORF NÖ

Es reicht, „Von“ und „Nach“ einzugeben und man erhält automatisch die richtige Kombination aus den benötigten Tickets. Durch die Integration aller sieben Verkehrsverbünde in Österreich können nicht nur Fahrscheine für ÖBB-Züge, sondern auch für regionale Verkehrsmittel ausgestellt werden, heißt es bei den ÖBB. Das bedeutet, auch wenn man mit mehreren unterschiedlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, wie zum Beispiel mit der Bahn und dem Bus, bekommt man nur noch ein Ticket.

Verbesserte Tastatur

Ein häufiger Kritikpunkt an den älteren Ticket-Automaten war, dass die Tastatur schwer zu bedienen sei. Auch hier wurde nachgebessert und ein Update gemacht, „das eine bessere Funktionsfähigkeit der Tastatur gewährleistet“, so Rieder. Die Erneuerung der Ticketautomaten wird österreichweit von West nach Ost durchgeführt und soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

