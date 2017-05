Radio NÖ zählt zu den glaubwürdigsten Medien

Radio Niederösterreich ist eines der glaubwürdigsten Medien Österreichs. Das zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts Marketagent.com und der Stategieberatungsagentur klar. Unter 60 Medienunternehmen belegt Radio NÖ Platz sechs.

Für das Glaubwürdigkeitsranking wurden im April österreichweit 1.500 Personen zwischen 14 und 69 Jahren befragt. 62,9 Prozent der Befragten beurteilten Radio Niederösterreich als „sehr glaubwürdig“ beziehungsweise „eher glaubwürdig“. Damit belegt Radio Niederösterreich den sechsten Platz unter 60 abgefragten Medien in den Bereichen TV, Radio, Print, online und sozialen Medien.

ORF

Als glaubwürdiger wurden nur die Website derstandard.at, die Platz eins belegt (66,4%), der ORF-Radiosender Ö1 (66,3%), diepresse.com (65,6%) sowie die beiden Tageszeitungen „Die Presse“ (65,2%) und „Der Standard" (65,0%) beurteilt. Betrachtet man nur die Radiosender ist Radio Niederösterreich damit nach Ö1 der glaubwürdigste Radiosender Österreichs. ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger bezeichnete das Ergebnis als „eine schöne Anerkennung für die Qualität, Seriosität und Ausgewogenheit unserer Berichterstattung und unserer Programmangebote.“

Wahre und falsche Informationen

Die Studie zeigt auch die Bedeutung von Glaubwürdigkeit in der heutigen Zeit. So gaben 57,4 Prozent der Befragten an, dass die Glaubwürdigkeit als Wert künftig an Bedeutung gewinnen werde. Zwei Drittel nannten als Grund dafür, dass es immer schwieriger werde, zwischen wahren und falschen Informationen zu unterscheiden. Mehr als die Hälfte gab an, dass durch die sozialen Netzwerke Falschnachrichten leichter verbreitet werden.

