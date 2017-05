Córdoba der Notare: 6:0 gegen Deutschland

Österreich schlägt Deutschland 6:0 bei einem Fußballspiel. Das ist kein Wunschtraum, sondern am Freitag Realität geworden. Allerdings wurde der Sieg „nur“ bei der Europameisterschaft der Notare gefeiert, die derzeit in Lindabrunn stattfindet.

„Bei den Notaren sind wir tatsächlich eine Fußball-Großmacht“, sagt Franz Leopold, der Organisator der Europameisterschaft der Notare. Seit 1986 findet diese Europameisterschaft jährlich statt und seit damals wurde Österreich sechs Mal Fußball-Europameister. Heuer sind acht Nationen aus Europa vertreten - Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, Belgien, Polen, Spanien und Österreich. Austragungsort ist wie bei der ersten Notars-EM in den 80er Jahren Lindabrunn (Bezirk Baden).

ORF

„Wenn wir so weiterspielen, wird es klappen“

Bei den ersten Spielen am Freitag zeigten die Notare aus Österreich bereits ihr ganzes Können. Besonders bejubelt wurde dabei der 6:0-Erfolg gegen Deutschland. Immerhin sehnt sich die österreichische Fußball-Nation schon seit langem nach einem neuen „Córdoba“. Jörg Nussgruber, Kapitän der Heimmannschaft, ist zuversichtlich, dass es auch heuer wieder mit dem EM-Titel klappen wird: „Das war nicht so schlecht, dafür dass die Deutschen immer Mitfavorit sind bei der EM. Wenn wir so weiter spielen und Italien noch schlagen, die auch immer Mitfavorit sind, glaube ich, wird es heuer klappen.“

Rot-weiß-roter Torreigen Beim EM-Spiel gegen Deutschland durften die Notare aus Österreich über gleich sechs Tore jubeln. Der EM-Sieg rückt damit in greifbare Nähe.

Ob Österreich heuer tatsächlich über den 7. Notars-EM-Titel jubeln darf, steht am Samstag fest. Neben Italien müssen die heimischen Fußballer an diesem Tag auch noch gegen Belgien und Frankreich antreten. Außertourlich dabei ist heuer übrigens auch Peru. Im Hintergrund werde nämlich über eine mögliche Notars-WM spekuliert, erzählt Franz Leopold. Neben Peru sollen auch Notare aus Argentinieren ihr Interesse bekundet haben.