Paragleiterunfälle: Zwei Piloten in Lebensgefahr

Zwei Gleitschirmpiloten aus Niederösterreich haben am Wochenende bei Unfällen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. In Kärnten stürzte ein 36-jähriger Niederösterreicher ab. In Texingtal (Bezirk Melk) verunglückte ein 44-Jähriger.

Der Unfall ereignete sich unmittelbar nach dem Start gegen 15.00 Uhr auf dem Hochplateau des Habetsbergs, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Nacht auf Montag mit. Der Pilot habe vermutlich aufgrund von Windturbulenzen die Kontrolle über sein Fluggerät verloren. Er habe bei dem Absturz aus 20 Metern Höhe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und sei nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht worden.

Hängegleiterpilot bei Startmanöver abgestürzt

Ein niederösterreichischer Hängegleiterpilot zog sich am Samstagabend bei einem missglückten Startmanöver auf dem Flugplatz St. Marein (Kärnten) lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 36-Jährige sei aus einer Höhe von fünf bis sechs Metern zu Boden gestürzt, nachdem es bei der Anfahrt zu Turbulenzen gekommen war, heiß es seitens der Polizei. Elf Unfälle mit Para- und Hängegleitern gab es am Wochenende in Österreich. Dabei wurden zehn Personen verletzt.