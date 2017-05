SCS: Kaputtes Kabel führte zu Stromausfall

Zehn Ortschaften in Niederösterreich sowie die Shopping City Süd und der 23. Bezirk in Wien waren am Montag zeitweise ohne Strom. Der Grund dafür dürfte ein kaputtes Stromkabel auf dem Parkplatz der SCS gewesen sein.

In 1.750 Haushalten gab es am Montagabend und zum Teil auch noch in der Nacht keinen Strom. In Wien war der 23. Bezirk betroffen, in Niederösterreich waren es zehn Ortschaften südlich von Wien und im Wienerwald sowie die Shopping City Süd. Dort hat der Stromausfall möglicherweise seinen Ausgang genommen, sagt Alexandra Melik von den Wiener Netzen gegenüber noe.ORF.at: „Wir vermuten, dass es aufgrund der Bauarbeiten der vergangenen Jahre im Bereich des Parkplatzes der SCS zu einer schleichenden Kabelbeschädigung kam, die erst jetzt tragend wurde.“

Haushalte seit der Nacht wieder versorgt

Die betroffenen Haushalte konnten noch in der Nacht wieder mit Strom versorgt werden. „Ab 21.00 Uhr waren die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt und Dank des 24-Stunden-Dienstes der Wiener Netze Störungsbehebung haben seit 1.50 Uhr alle Haushalte wieder Strom“, so Melik.

Die Shopping City Süd konnte allerdings erst am Dienstagvormittag wieder ihren Betrieb aufnehmen: „Wir haben in der Früh ganz normal aufgesperrt. Zwischen 10.00 und 10.30 Uhr ist das Netz dann jedoch neuerlich zusammengebrochen“, schildert der Center Manager der SCS, Anton Cech. Etwa 80 Prozent der mehr als 330 Geschäftslokale waren laut Cech „um die zehn Minuten lang ohne Strom. Bei einigen anderen waren es bis zu 30 Minuten.“

Ob durch die Stromausfälle am Montag und am Dienstag in der SCS Schäden entstanden sind, wurde am Dienstagnachmittag erhoben, am Mittwoch werde dann ein Gespräch mit den Wiener Netzen stattfinden, so Cech.

