Aktionswoche: Trend zum Bauernhof-Erlebnis

Die Landwirtschaftskammer will mit einer Aktionswoche das Bewusstsein für die Arbeit der Bauern erhöhen. Der Trend geht zum Bauernhof-Erlebnis, wo Menschen hautnah erfahren können, woher ihre Lebensmittel kommen.

Die Leistungen der Landwirte sollen vor den Vorhang geholt werden, zum einen durch neue Plakatsujets, zum anderen durch verschiedene Aktionen in der „Woche der Landwirtschaft“, „wo Bauernhöfe offen sind, wo Veranstaltungen gemacht werden, wo die Menschen eingeladen sind, Landwirtschaft zu erleben und zu begreifen“, sagte Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer, zum Auftakt der Aktion, „denn wir sind der Meinung, dass erst Erlebtes wirklich Erlerntes ist, das dann auch bleibt.“

Unterstützt wird die Kampagne von der Niederösterreichischen Versicherung, bei der zwei Drittel der Bauern im Land Kunde sind, und der EVN, die für ihre 70 Biomassekraftwerke mit den heimischen Landwirten zusammenarbeitet. Die Betriebe sollen animiert werden, ihre Leistungen zu präsentieren - wobei schon jetzt immer mehr Menschen die Möglichkeiten nutzen, den Alltag am Bauernhof hautnah zu erleben.

Urlaub am Bauernhof sucht neue Betriebe

Zehn Prozent der Nächtigungen in Niederösterreich entfallen derzeit auf Bauernhöfe und Privatquartiere. Über die vergangenen zehn Jahre bedeutet das eine Steigerung von 26 Prozent. Urlaub am Bauernhof sucht deshalb neue Betriebe, sagte Peter Höbarth, Obmann von Urlaub am Bauernhof: „Um diesen Ansturm auf unsere Betriebe erfüllen zu können, brauchen wir Landwirte, die Gäste aufnehmen wollen.“ Derzeit gibt es 370 Urlaub am Bauernhof-Betriebe und 280 Privatzimmerquartiere.

Besonders wichtig sei der Kontakt zu Tier und Natur für Kinder, betonte man bei der Landwirtschaftskammer. 25.000 Schülerinnen und Schüler besuchen jährlich mit der Initiative „Erlebnis Bauernhof“ einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Bäuerinnen und Bauern haben dafür eine spezielle Ausbildung, um die Vorgänge im Betrieb kindgerecht erklären zu können. Zudem sind - ebenfalls speziell ausgebildete - Bäuerinnen in den Schulen unterwegs, um dort von ihrer Arbeit zu erzählen.

