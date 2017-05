Werner Trock neuer Chef der Landesbeamten

Es gibt einen Wechsel an der Spitze des niederösterreichischen Landesdienstes. Werner Trock ist neuer Landesamtsdirektor und damit Chef aller Landesbeamten. Sein Vorgänger Werner Seif geht in den Ruhestand.

NLK Reinberger

Bereits am 9. Mai wurde Trock von der Landesregierung für die Funktion des Landesamtsdirektors nominiert. Nun hat auch die Bundesregierung ihre Zustimmung erteilt. Damit folgt Werner Trock auf Werner Seif, der seit dem Jahr 2000 diese Funktion innehatte und mit 1. Mai den Ruhestand angetreten hat. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) lobte Trock als „hervorragenden Juristen“ mit „großen Managementqualitäten.“ Er ist nun Vorgesetzter aller Landesbediensteter.

Werner Trock wurde 1964 in Wien geboren. Nach der Matura im Jahr 1982 begann er in der Abteilung Finanzen als Mitarbeiter in der Budgetgruppe zu arbeiten. 1992 wechselte er als Büroleiter-Stellvertreter in das Büro von Landesrat Mag. Edmund Freibauer. 1996 schloss Trock das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab, nach der Gerichtspraxis von 1996 bis 1997 arbeitete er in der Gruppe Raumordnung, danach war er von 1998 bis 2006 Büroleiter von Landesrat Wolfgang Sobotka. Im Jahr 2006 übernahm Trock die Leitung des Büros von Landeshauptmann Erwin Pröll.