Caritas sammelt für Nothilfe in Niederösterreich

„Herzen öffnen - für Menschen in Not in Niederösterreich“: Unter diesem Motto steht die diesjährige Haussammlung der Caritas im Bundesland. Etwa 500 Pfarren im Gebiet der Erzdiözese Wien und der Diözese St. Pölten unterstützen die Kampagne.

„Jeder Euro der Caritas-Haussammlung kommt Menschen in Niederösterreich zu Gute“, verwies Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner (Erzdiözese Wien) am Freitag in einer Aussendung darauf, dass 1,5 Millionen Menschen in Österreich von Armut betroffen seien.

Oft seien es Senioren mit Mindestpension, Alleinerzieherinnen, kinderreiche Familien, Menschen mit Behinderung oder einer chronischen Erkrankung, die Unterstützung bräuchten. „Außer für die Sozialberatung benötigen wir vor allem Spendengelder für den Hospizdienst, die Lerncafes, die Familienberatung ‚Rat und Hilfe‘ und die Kompetenzstelle Demenz“, erläuterte der St. Pöltner Caritasdirektor Hannes Ziselsberger. Bis zum 15. Juli werden 6.700 Freiwillige von Haus zu Haus gehen werden, um Spenden zu erbitten.

